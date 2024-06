Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in zwei Wohnwagen - Haben Sie Hinweise?

Kempen (ots)

Gestern, am 25.06.2024, wurde in zwei Wohnwagen eingebrochen, die auf einem Parkplatz in der Berliner Allee in Kempen standen. Der erste Einbruch ereignete sich in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 20:35 Uhr. Der oder die unbekannten Täter gelangten vermutlich durch ein Fenster in das Innere und durchsuchten den Wohnwagen. Laut Angaben des Eigentümers wurde jedoch nichts entwendet. Der zweite Einbruch ereignete sich in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 19:15 Uhr. Auch hier wurde sich vermutlich durch ein Fenster Zutritt verschafft. In diesem Fall wurden Softgetränke und Schmuck gestohlen. Ob die beiden Taten zusammenhängen, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Polizei sucht daher Hinweise. Haben Sie in dem genannten Zeitraum eine verdächtige Beobachtung gemacht? Dann melden Sie diese bitte unter folgender Rufnummer: 02162/ 377-0. /jk (477)

