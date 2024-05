POL-ANK: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden bei Wusterhusen

Greifswald (ots) - Am heutigen Tag (24.05.2024) gegen 12:30 Uhr meldete eine Hinweisgeberin einen Mann in der Mühlenstraße in der Greifswalder Innenstadt, der exhibitionistische Handlungen an sich durchführen soll. Die Hinweisgeberin und Geschädigte beschrieb, dass sie im Vorbeigehen den vor dem Stadthaus ...

mehr