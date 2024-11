Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots)

Auf dem Parkplatz der Sporthalle der Technische Schulen an der Liedekerker Straße in Burgsteinfurt ist es am Freitag (08.11.24) zu einem Unfall gekommen. In der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 17.45 Uhr wurde ein Toyota Avensis, der auf dem Parkplatz abgestellt war, hinten rechts beschädigt. Die Schadenshöhe liegt schätzungsweise bei rund 5.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall, dem flüchtigen Fahrzeug oder dem Fahrer machen können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiwache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell