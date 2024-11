Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Verkehrsunfallflucht, eine Person leicht verletzt

Ochtrup (ots)

Am Donnerstag (07.11.24) ist es um kurz nach 16.00 Uhr an der Horststraße, Einmündung Marienstraße, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich. Der 16-jährige Fahrer eines Kleinkraftrads fuhr auf der Horststraße in Richtung Krummer Weg. Dann wollte er nach rechts in die Marienstraße einbiegen. Auf der Horststraße kam ihm ein Auto entgegen, das in Richtung Marktstraße fuhr. Der Fahrer missachtete nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt des 16-Jährigen und bog vor ihm nach links in die Marienstraße ab. Der 16-Jährige bremste stark ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der Geschädigte wurde leicht verletzt. Der Fahrer des Autos entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Verursacher nachzukommen. Bei dem Pkw handelte es sich um einen schwarzen Wagen, vermutlich einen Ford. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen Pkw machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Ochtrup, Telefon 05971/938-4515.

