POL-OG: Mahlberg - Pkw-Einbrüche

Zeugen gesucht!

Am 16.11.2024 gegen 04:30 Uhr verständigte ein aufmerksamer Bürger aus der Eisenbahnstraße die Polizei über Notruf, da er in seinem Hof eine dunkel gekleidete Person sah, die versuchte aus seinem verschlossenen PKW etwas zu entwenden. Das Polizeirevier Lahr entsandte umgehend mehrere Streifen zur Fahndung. Gegen 4:40 Uhr konnte in der Karl-Kromer-Straße ein 25-jähriger Mann kontrolliert werden, auf welchen die Personenbeschreibung zutraf. Da bei dem Mann in der Folge mehrere Gegenstände festgestellt werden konnten, die mutmaßlich in der Nacht aus unverschlossenen PKW beziehungsweise aus Höfen entwendet wurden, erfolgte die vorläufige Festnahme. Am Samstagvormittag meldeten sich bei der Polizei Lahr mehrere Geschädigte, denen Gegenstände entwendet wurden. Die weiteren Ermittlungen werden vom Polizeiposten Ettenheim übernommen. Weitere Geschädigte oder Zeugen werden gebeten sich dort unter 07822/44695-0 zu melden.

