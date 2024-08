Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Am Montag, den 19.08.2024 in der Zeit von 14:00 bis 16:20 Uhr parkte die Anzeigenerstatterin ihren roten Dacia Logan in der Wittelsbachstraße in Höhe des dortigen Pausenhofs der Schule. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Wittelsbachstraße vermutlich in Fahrtrichtung Maler-Bürkel-Straße und streifte den PKW beim Vorbeifahren. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von 300 Euro am linken Außenspiegel. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

