POL-FR: Waldshut-Tiengen: Streitereien bei der Parkhausausfahrt - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Samstagmittag, 18.11.2023, gegen 16:15 Uhr, soll es an der Ein- und Ausfahrt des Parkhauses am Viehmarktplatz in WT-Waldshut zu Streitereien gekommen sein. Dort hatten sich wohl aufgrund einer technischen Störungen der Schranken mehrere Personen versammelt. Zwischen zwei Männern soll es dann zu einem Streit gekommen sein, der von einem 51 Jahre alten Mann mit dem Handy aufgenommen wurde. Einer der Streithähne soll dann diesen Mann beleidigt, bedroht und auch körperlich attackiert haben. Bis zum Eintreffen der Polizei war nur noch der Angegriffene da. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen bittet Zeugen, sich dort zu melden (Kontakt 07751 8316-0).

