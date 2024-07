POL-NE: Zigarettenautomat gesprengt

Meerbusch (ots) - In der Nacht von Donnerstag (25.07.) auf Freitag (26.07.) kam es in Meerbusch zu mehreren Vorfällen, bei denen Feuerwehr und Polizei aufgrund brennender Mülltonnen ausrücken mussten. Am Donnerstag, gegen 23:40 Uhr, brannte auf einem an der Friedenstraße gelegenen Parkplatz ein Müllcontainer. Zeugen hatten eine männliche Person, circa 170 Zentimeter groß und mit einer schlanken Statur, zuvor im ...

mehr