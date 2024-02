POL-PDNW: Mit 1,75 Promille am Steuer erwischt

Neuleiningen (ots) - Am 03.02.24 kam es gegen 00:03 Uhr zu einem Beinahe-Unfall in der Sausenheimer Straße in Neuleiningen. Der 50-jährige Anzeigenerstatter teilt mit, dass er mit seinem Pkw die Sausenheimer Straße in Fahrtrichtung Tiefenthal befuhr. In einer scharfen Rechtskurve in Neuleiningen sei dieser von einem schwarzen Pkw (Marke/Modell Skoda Yeti) überholt worden. Aufgrund des nahenden Gegenverkehrs scherte ...

