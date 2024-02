POL-LDK: Leblose Person im Wasser bei Albshausen/Oberbiel gefunden

Dillenburg (ots) - Solms: Sexueller Übergriff in Oberbiel - Zeugenaufruf Im Zusammenhang mit einer Karnevalsfeier in Oberbiel kam es zu einem sexuellen Übergriff in der Nacht von Montag auf Dienstag. Eine volljährige Frau aus dem Landkreis Lahn-Dill befand sich auf einer Karnevalsfeier in der Mehrzweckhalle in der Norrstraße. Als sie gegen 01.20 Uhr zusammen mit einem 20-jährigen Mann in Richtung einer nahe gelegenen ...

