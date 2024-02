Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Zeugenaufruf nach sexuellem Übergriff in Oberbiel

Dillenburg (ots)

Solms: Sexueller Übergriff in Oberbiel - Zeugenaufruf

Im Zusammenhang mit einer Karnevalsfeier in Oberbiel kam es zu einem sexuellen Übergriff in der Nacht von Montag auf Dienstag. Eine volljährige Frau aus dem Landkreis Lahn-Dill befand sich auf einer Karnevalsfeier in der Mehrzweckhalle in der Norrstraße. Als sie gegen 01.20 Uhr zusammen mit einem 20-jährigen Mann in Richtung einer nahe gelegenen Schule ging, soll es auf dem Weg dorthin und auf dem Schulgelände zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein. Nach einiger Zeit habe sie sich alleine aus der Situation wieder befreien können. Am nächsten Tag erstattete sie Anzeige bei der Polizei.

Nach Angaben des Opfers soll zum Zeitpunkt der Tat ein etwa 60-jähriger Mann in der Liezener Straße am Schulgelände vorbeigegangen sein.

Wem ist in diesem Zusammenhang am Dienstag (13.02.24) zwischen 01.20 und 01.40 Uhr in der Liezener Straße bzw. Norrstraße und auf dem Schulgelände etwas Verdächtiges aufgefallen?

Sabine Richter

Pressesprecherin

Zeugen werden gebeten, insbesondere der unbekannte ältere Mann, sich bei der Wetzlarer Kriminalpolizei unter 06441/918-0 zu melden.

