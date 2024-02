Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Unbekannter beleidigt und bedroht 39-Jährige+Jugendliche unsittlich berührt+Lack zerkratzt+Unfallfluchten in Herborn, Dillenburg und Greifenstein

Dillenburg (ots)

Herborn: 39-Jährige beleidigt und bedroht

Auf dem Fahrradweg zwischen Burg und Uckersdorf beleidigte ein unbekannter Mann eine 39-jährige Frau. Die Dillenburgerin war mit ihrem Hund auf dem Weg unterwegs, als in Höhe der A45 von hinten plötzlich ein Fahrradfahrer kam. Er beleidigte und bedrohte sie mit Worten. Anschließend fuhr er weiter in Richtung Herborn. Er ist etwa 50 jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und hat eine dünne Statur. Er trug ein rotes Trikot, einen schwarzen Helm und eine schwarze Radlerhose. Er war mit einem Mountainbike unterwegs. Nach Angaben der Frau waren seine Zähne und ein Auge auffällig. Hinweise zu dem unbekannten Radler nehmen die Beamten der Polizei in Herborn unter 02772/ 4705-0 entgegen.

Wetzlar: Jugendliche unsittlich berührt - Tatverdächtiger festgenommen

In der Langgasse bedrängte am Montag (12.02.24) ein betrunkener Mann eine 17-Jährige aus Wetzlar. Die Jugendliche wartete gegen 20.10 Uhr in Höhe einer Fahrschule, als der Betrunkene auf sie zukam, an den Schultern festhielt und sie küsste. Die Jugendliche schrie ihn daraufhin an. Ein Zeuge mischte sich ein und trennte die Beiden. Anschließend ging der Tatverdächtige in Richtung Karl-Kellner-Ring davon. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen, ein 28-Jähriger aus dem Lahn-Dill-Kreis, wenig später festnehmen. Er kam mit auf die Polizeiwache. Eine Bereitschaftsrichterin des Amtsgerichts Wetzlar ordnete eine Blutentnahme an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach seiner Ausnüchterung kam er wieder auf freien Fuß.

Dillenburg: Lack zerkratzt

3.000 Euro beklagt eine Mercedes-Fahrerin, nachdem ein bislang Unbekannter den Lack des Fahrzeuges auf der linken Seite zerkratzte. Der blaue Mercedes parkte am Freitag (16.02.24) zwischen 11.00 und 11.45 Uhr auf einem Behindertenparkplatz des Edekas. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Dillenburg unter 02771/907-0 in Verbindung zu setzen.

Herborn: Stoßfänger und Kotflügel touchiert

Trotz Schaden in Höhe von 2.000 Euro fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall auf einem Parkplatz in der Augustastraße einfach weiter. Der Verursacher touchierte am Donnerstag (15.02.24) zwischen 12.20 und 13.30 Uhr einen geparkten schwarzen Audi A4 am Stoßfänger und am Kotflügel hinten links. Hinweise nehmen die Beamten der Polizei in Herborn unter 02772/ 4705-0 entgegen.

Dillenburg: Grauer Ibiza nach Unfallflucht gesucht

Nach einer Unfallflucht auf der Kreisstraße 39 zwischen Donsbach und Dillenburg sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Im Begegnungsverkehr kam es am Donnerstag (15.02.24) gegen 07.00 Uhr zur Spiegelberührung zwischen zwei Fahrzeugen. Während ein beteiligter Focus-Fahrer anhielt, fuhr der andere Unfallbeteiligte einfach weiter. Die Polizei konnte am Unfallfort Spiegelteile des Unbekannten sicherstellen und sucht nun einen grauen Seat Ibiza, vermutlich Baujahr 2010/2011, dessen rechter Außenspiegel stark beschädigt ist. Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Dillenburg unter 02771/907-0 entgegen.

Greifenstein: Gegen Beifahrertür kollidiert

Einen Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro hinterließ ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, nachdem er im Anhornweg gegen die Beifahrertür eines gelben Dacia Sandero touchierte. Zeugen, die den Unfall zwischen 06.00 Uhr am Donnerstag (08.02.24) und 10.00 Uhr am Freitag (09.02.24) beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Herborn unter 02772/ 4705-0 zu melden.

Lahnau: Drogentest positiv

Bei einer Verkehrskontrolle in Dorlar reagierte der Drogentest bei einem 39-jährigen Autofahrer positiv auf Kokain. Beamte stoppten den Mann Freitagfrüh (16.02.24) in der Waldgirmeser Straße in Dorlar. Nachdem sich Hinweise auf den Konsum von Drogen ergaben, musste der Autofahrer mit auf die Wache. Nach einer Blutentnahme konnte er diese wieder verlassen.

