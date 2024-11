Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Wachsamer Nachbar verhindert Schlimmeres

Lahr (ots)

Einem aufmerksamen Nachbarn war es am vergangenen Freitag zu verdanken, dass eine Seniorin aus einer hilflosen Lage gerettet werden konnte. Dem achtsamen Mann war aufgefallen, dass die Beleuchtung in einem Nachbaranwesen in der "Obere Bergstraße" seit längerer Zeit durchgehend eingeschaltet war. Aus Sorge um einen möglichen Notfall verständigte er aus diesem Grund die Polizei. Die ausgerückten Ermittler des Polizeireviers Lahr erkannten im Zuge einer genauen Überprüfung des betroffenen Gebäudes, dass sich die Bewohnerin in einer Notlage befand und öffneten mit Hilfe eines Hausmeisters die Tür. Die lebensältere Hilfsbedürftige, welche nach derzeitigem Sachstand Tage zuvor gestürzt sein dürfte und sich nicht eigenständig aus ihrer Zwangslage befreien konnte, wurde daraufhin durch ebenfalls hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht. Der hilfsbereite Nachbar hatte mit seiner Wachsamkeit wahrscheinlich Schlimmeres verhindert.

/ya

