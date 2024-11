Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Oberkirch (ots)

Am Montagabend gegen 20:20 Uhr wurde eine Person auf einem Parkplatz in der Progress-Werk-Straße gemeldet, welche mit zwei Stöcken auf Lastwagen einschlagen soll. Beim Eintreffen der Polizeistreife kam der Randalierer der Aufforderung, die Stöcke fallen zu lassen, zunächst nicht nach. Er sperrte sich, leistete heftigen Widerstand und attackierte einen Beamten mit einem Stock. Bei dem Gerangel wurden beide leicht verletzt. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurden dem Mann Handschließen angelegt. Da sich der 38-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben dürfte, wurde er in der Folge in eine Spezialklinik gebracht. Ein Sachschaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell