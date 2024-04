POL-LWL: Vermisster Mann im Rollstuhl durch Polizei aufgegriffen

BAB 24/ Stolpe (ots) - Am Dienstagvormittag ereignete sich auf der BAB 24 in Richtung Hamburg in Höhe Stolpe ein Verkehrsunfall mit einem LKW. Aufgrund einer Baustelle sind die Fahrstreifen in diesem Bereich aktuell gesperrt, so dass der Verkehr auf dem Standstreifen vorbeigeleitet wird. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der 40-jährige polnische Fahrer an der Unfallstelle mit seiner Sattelzugmaschine mit Auflieger nach ...

mehr