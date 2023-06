Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Feuer im Mehrfamilienhaus in der Nordstadt

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Dortmund (ots)

Am Donnerstag wurde die Feuerwehr und der Rettungsdienst gegen 11:30 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Haydnstraße gerufen. Anrufer berichteten von starkem Rauch und von einer Person, die sich möglicherweise noch in der Wohnung des ersten Obergeschosses befände. Beim Eintreffen der Brandschützer wurde sofort die Brandbekämpfung in der Wohnung und die Kontrolle des Treppenhauses eingeleitet. Da die Wohnungstür noch verschlossen und somit das Treppenhaus rauchfrei war, wurden zunächst von außen, aus dem Korb der Drehleiter heraus, die Fenster der Wohnung eingeschlagen, damit sich der Rauch nach draußen ausbreiten konnte. Mit Überdruckbelüftung durch einen Elektrolüfter gingen 2 Atemschutztrupps dann in die Brandwohnung vor, um das Feuer zu löschen und nach Personen zu suchen. Es brannte Mobiliar im Wohnbereich, welches unmittelbar abgelöscht werden konnte. Eine Person wurde in der Wohnung nicht vorgefunden. Bewohner des Hauses in den darüberliegenden Etagen mussten ihre Wohnungen nicht verlassen und wurden durch einen Trupp der Feuerwehr betreut. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Nach etwas mehr als einer Stunde konnten sich auch die letzten Einheiten der Feuerwehr zum Abmarsch fertig machen. Eine Nachkontrolle der Wohnung nach Glutnestern erfolgte dann gegen 13:30 Uhr. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben. Insgesamt waren die Feuerwachen 1 (Mitte), 2 (Eving) und der Rettungsdienst mit 35 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell