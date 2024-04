Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei ermittelt gegen 24-jährigen Mann nach mehreren Vorfällen in Parchim

Parchim (ots)

In Parchim soll ein psychisch auffälliger Mann am Montagnachmittag zunächst zwei Ladendiebstähle begangen, sich anschließend in der Putlitzer Straße und der Flörkestraße auf offener Straße entblößt und später am Bahnhof aus einem Gleisbett heraus mit Steinen geworfen haben. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 24-jährigen Deutschen, welcher sich offenbar aufgrund der Einnahme von Drogen und Alkohol in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Zur Klärung der Sachverhalte wurde der Mann zur Polizeidienststelle und später in eine Psychiatrische Klinik gebracht.

Gegen den 24-Jährigen ist Anzeige wegen Exhibitionistischen Handlungen, Erregung öffentlichen Ärgernisses und Ladendiebstahls erstattet worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell