Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Verkehrsunfall PKW gegen Stützmauer

Wuppertal (ots)

Am 22.01.2025 ereignete sich gegen 9:25 Uhr auf der Briller Str. ein Verkehrsunfall mit einem leistungsstarkem Elektro-PKW. Dieser fuhr aus noch ungeklärter Ursache in die Stützmauer eines Gebäudes, welche daraufhin teilweise einstürzte. Der schwerverletzte Fahrer wurde während des Einsatzes kontinuierlich vom Rettungsdienst betreut und wurde von der Feuerwehr mit technischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreit. Anschließend wurde er umgehend in ein Krankenhaus transportiert. Weitere Personen oder Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Durch die Feuerwehr wurden die Batterien des PKW abgeklemmt und der Brandschutz sichergestellt. Die Briller Str. und Nützenberger Str. waren während des Einsatzes in dem Bereich komplett gesperrt.

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell