BPOL NRW: 29-jähriger Mann soll 15-Jährige sexuell belästigt haben - Bundespolizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Dortmund - Herne (ots) - Am gestrigen Morgen (11. August) beabsichtigte ein Mann über den Dortmunder Flughafen aus dem Bundesgebiet auszureisen. Eine Staatsanwaltschaft ließ bereits per Haftbefehl nach ihm suchen. Um 9:50 Uhr erschien ein 36-Jähriger bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges in Richtung Podgorica/ Montenegro im Dortmunder Flughafen. ...

mehr