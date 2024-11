Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Fahrrad der Marke Cannondale sichergestellt - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 03.11.2024 wurden der Polizei Landau gegen 18:30 Uhr Streitigkeiten in der Mozartstraße in Landau gemeldet. Vor Ort konnte der amtsbekannte 21-jährige Beschuldigte angetroffen werden. Dieser führte ein hochwertiges Fahrrad der Marke Cannondale mit, welches einen Neuwert von circa 3400 Euro hat. Der 21-Jährige konnte keinerlei Eigentumsnachweis erbringen. Es ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Fahrrad um Diebesgut handelt. Das Fahrrad wurde daher sichergestellt. Hiermit zeigte sich der Beschuldigte nicht einverstanden und beleidigte die eingesetzten Beamten in unflätiger Weise. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt, welchem er letztendlich nachkam. Er wird sich nun in Strafverfahren wegen Diebstahl und Beleidigung verantworten müssen. Der eigentliche Eigentümer des Fahrrades ist bisher unbekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

