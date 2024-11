Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall eines Radfahrer

Todesfall an der Unfallstelle

Hagenbach (ots)

Am 01.11.2024 befuhr gegen 13:00 Uhr ein 59-jähriger Rennradfahrer aus Neustadt an der Weinstraße die L 556 von Hagenbach kommend in Richtung Neuburg am Rhein. Die eigentliche Fahrt beobachtete kein Zeuge. Mehrere Zeugen sahen jedoch eine männliche Person im Straßengraben liegend. Die Zeugen begannen mit entsprechenden Ersthelfermaßnahmen und verständigten den Rettungsdienst und die Polizei. Die Rettungskräfte erschienen vor Ort. Der männlichen Person konnte jedoch nicht mehr geholfen werden, sie verstarb vor Ort. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben nach derzeitigem Stand, dass der verstorbene Mann mit seinem Rennrad die Landstraße befuhr und vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalles anhielt und zu Boden stürzte und dort trotz Rettungsmaßnahmen verstarb. Hinwiese auf die Beteiligung von anderen Verkehrsteilnehmer ergaben sich nicht. Die Polizei Wörth leitete ein Ermittlungsverfahren ein, was der Staatsanwaltschaft in Landau vorgelegt wird.

