LPI-NDH: Einsätze am Bahnhof

Bad Langensalza (ots) - Am Montagmorgen kam es in der Steingrubenstraße zu einer Kollision zwischen zwei Linienbussen. Beide standen zunächst hintereinander an einer Haltestelle. Der hintere Bus beabsichtigte ersten Ermittlungen zufolge gemeinsam mit dem vorderen anzufahren. Der Bus fuhr in der weiteren Folge auf den noch immer stehenden Bus auf. In dem auffahrenden Bus verletzte sich ein 11-jähriger Fahrgast leicht. ...

mehr