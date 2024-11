Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Herxheim (ots)

Im Tatzeitraum (29.10.2024 - 03.11.2024) wurde durch unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Oberen Hauptstraße in Herxheim eingebrochen. Hierbei wurde im Wohnzimmer ein Fenster eingeschlagen. Mehrere Zimmer des Anwesens wurden durchwühlt, entwendet wurde jedoch nichts. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell