POL-PDLD: Landau-Wollmesheim - Streit auf Fußballplatz eskaliert - Zeugen gesucht

Hagenbach (ots) - Am 01.11.2024 befuhr gegen 13:00 Uhr ein 59-jähriger Rennradfahrer aus Neustadt an der Weinstraße die L 556 von Hagenbach kommend in Richtung Neuburg am Rhein. Die eigentliche Fahrt beobachtete kein Zeuge. Mehrere Zeugen sahen jedoch eine männliche Person im Straßengraben liegend. Die Zeugen begannen mit entsprechenden Ersthelfermaßnahmen und ...

