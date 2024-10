Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit flüchtigem Motorradfahrer

Olpe (ots)

Am Montag den 21.10.2024 kam es gegen 19:30 Uhr auf der Martinstraße im Einmündungsbereich Friedrichstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem PKW und einem Motorrad. Hierbei befuhr der PKW die Martinstraße in Richtung Stadtmitte, der Motorradfahrer befuhr die Martinstraße in Fahrtrichtung Olper Hütte. Der PKW wollte nach links in die Friedrichstraße abbiegen. Der entgegenkommende Motorradfahrer fuhr geradeaus. Im Einmündungsbereich Friedrichstraße kam es zur Kollision. Laut Zeugenaussagen soll der Motorradfahrer ohne Licht unterwegs gewesen sein. Der Fahrer des Motorrads entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der PKW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Martinstraße war während der Unfallaufnahme auf Höhe der Bergstraße bis zur Friedrichstraße voll gesperrt.

Der flüchtige Motorrad Fahrer wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 18-20 Jahre alt, ca. 180cm groß, normale Statur, blonde kurze Haare, hellgrauer Pullover, beige Arbeitshose.

Hinweise zu dem flüchtigen Motorradfahrer nimmt die Polizeidienststelle Olpe unter der Telefonnummer 02761-92690 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell