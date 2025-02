POL-WHV: Polizei Wilhelmshaven bittet um Mithilfe bei Klärung der Eigentumsverhältnisse eines Fahrrades

Wilhelmshaven (ots) - Am 03. Februar 2025 um 11:50 Uhr kam es in der Benlepstraße in Wilhelmshaven zu einem Hundebiss. Der Hund des Beschuldigten lief auf das 67-jährige Opfer zu und sprang dieses unvermittelt an. Der Hund biss das Opfer in den rechten Oberarm, wodurch die getragene Jacke beschädigt wurde. Der Biss durchdrang die Jacke, dass am Arm des Opfers eine Rötung mit Unterblutung zu erkennen war. Gegen den ...

