Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Erschleichen von Leistungen mit anschließendem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Schortens

Schortens (ots)

Am 02. Februar 2025, gegen 19:15 Uhr, teilte eine Zugbegleiterin mit, dass eine männliche Person in der Bahn saß, die über keinen gültigen Fahrschein verfügte. Der Mann verweigerte jegliche Angaben zu seinen Personalien, wurde zunehmend aggressiv und weigerte sich vehement, die Bahn zu verlassen.

Die Polizei aus Jever konnte den Mann an der nächsten Haltestelle, am Bahnhof in Heidmühle, im Zug antreffen. Auch gegenüber den eingesetzten Polizeikräften verhielt sich der Mann aggressiv. Er stand offenbar zudem unter erheblichem Alkoholeinfluss.

Die Polizei stellte die Personalien des 55-jährigen Mannes fest. Es wurde bestätigt, dass er tatsächlich über keinen gültigen Fahrschein verfügte. Aus diesem Grund wurde er der Bahn verwiesen, weigerte sich jedoch auch gegenüber den Polizeikräften, endgültig auszusteigen.

Als der Mann schließlich von der Polizei an den Armen ergriffen wurde, um herausgeführt zu werden, wehrte er sich gegen die polizeilichen Maßnahmen und leistete erheblichen Widerstand.

Bei weiteren Überprüfungen wurde festgestellt, dass der Mann zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. Aus diesem Grunde wurde er wegen der vorgenannten Straftaten vorläufig festgenommen.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest wies eine Atemalkoholkonzentration von 1,71 Promille auf. Aus diesem Grunde wurde ihm zudem eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell