POL-WES: Wesel - Polizei sucht Zeugen nach Pkw-Brand

Hamminkeln (ots) - Unbekannte haben am Freitag gegen 19.30 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus an der Straße "Alte Viehstraße" einzubrechen. Mindestens zwei Täter versuchten eine Terrassentür aufzuhebeln, was misslang. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei, die die Ermittlungen aufnahm, bittet Zeugen, die auffällige Beobachtungen ...

mehr