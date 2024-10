POL-WES: Hamminkeln - Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus - Zeugensuche

Neukirchen-Vluyn (ots) - Unbekannte haben am Sonntag ein Kleinkraftrad an der Haarbeckstraße gestohlen. Eine Zeugin beobachtete um 23.07 Uhr aus ihrem Fenster, wie sich drei Männer an dem Kleinkraftrad aufhielten und dann flüchteten. Um 23.22 Uhr hörte die Zeugin den Motor des Kleinkraftrads und sah eine Person, wie sie mit dem Fahrzeug wegfuhr. Die Polizeiwache Süd in Moers bittet Zeugen, dass sie sich unter der ...

mehr