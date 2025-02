Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel für das Wochenende 31.01-02.02.25

Varel (ots)

Bockhorn Am Sonnabend, gegen 13:10 Uhr, befuhr ein 19jähriger Bockhorner mit einem Pkw die Buschstraße, wobei er in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und hier die Kontrolle über den Pkw verlor. Aufgrund des Kontrollverlusts kam er im weiteren Verlauf nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte im Seitenraum mit einer Böschung. Der Pkw wurde erheblich beschädigt, der 19jährige leicht verletzt. Varel Am Sonnabendabend, gegen 22:30 Uhr, beobachtete ein Anwohner in der Straße Hollwert in Dangast einen Pkw in unsicherer Fahrweise, wobei auch mehrere Knallgeräusche wahrgenommen wurden. Bei der Aufnahme des Sachverhalts konnte der letztendlich beschädigte Pkw ebenfalls im Bereich Hollwert festgestellt werden, ebenso ein beschädigter Gartenzaun. Aufgrund der Feststellung, dass mehrere Personen berechtigten Zugriff auf den Pkw gehabt haben könnten, dauern die Ermittlungen bezüglich der Verkehrsunfallflucht an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf das Unfallgeschehen und etwaige weitere Unfallörtlichkeiten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Verdacht der Brandstiftung Zetel In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag, gegen 02:30 Uhr, bemerkte eine Anwohnerin in der Straße Klein Schweinebrück die Entstehung eines Brandes in einer Scheune, in welcher unter anderem Heu gelagert wurde. Im Zuge der Entdeckung konnte eine Person, durch die Anwohnerin unerkannt, von der Örtlichkeit flüchten. Die Scheune konnte letztendlich durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden, ein Übergriff des Feuers auf eine angrenzende Stall-/Reithallenkombination wurde verhindert. Ein Personen- oder Tierschaden ist nicht entstanden, die Scheune kann jedoch nicht weiter genutzt werden. Aufgrund des Fluchtverhaltens der bislang unbekannten Person geht die Polizei von einer Brandstiftung aus, die Ermittlungen dauern an. Personen, die Hinweise auf die Person geben können oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

