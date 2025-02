Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven für das Wochenende 31.01.-02.02.2025

Wilhelmshaven (ots)

Randalierer in Diskothek In einer Diskothek in der Innenstadt von Wilhelmshaven randalierte am Samstag bereits in den frühen Abendstunden (20:50 Uhr) ein 30 Jahre alter männlicher Gast. Da er bereits zuvor aufgefallen war, wurde er in Gewahrsam genommen und verbrachte den Rest des Abends in der Zelle. Eine knappe Stunde später musste eine Streife erneut zu dieser Diskothek fahren, da dieses Mal vor dem Eingangsbereich eine männliche Person randalierte. Auch dieser 49 Jahre alte Mann verbrachte die weitere Nacht bei der Polizei. Farbschmierereien in der Südstadt Am Samstagvormittag wurden an bislang acht Gebäuden und einem Trafohäuschen Farbschmierereien im Bereich der Südstadt festgestellt. Diese wurden mittels schwarzer Sprühfarbe mit den Texten "Antifa" und "ACAB" besprüht. Ebenso wurde das Parteibüro der AfD in der Bismarckstraße mit roter Sprühfarbe beschmiert. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Weitere Geschädigte mögen sich bitte bei der Polizei Wilhelmshaven melden. Bislang liegen keine Hinweise auf die Verursacher vor, ein Zusammenhang mit der am Freitag stattgefundenen Demonstration gegen Rechts auf der Rambla in Wilhelmshaven wird vermutet. Trunkenheit im Verkehr Am Samstag, gegen 23:50 Uhr, wurde ein 41 Jahre alter Autofahrer in der Arnoldsdorfer Straße kontrolliert. Er stand unter dem Einfluss von Alkohol. Da er einen Alcotest ablehnte, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, den Führerschein konnte er vorerst behalten.

