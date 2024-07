Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Velbert/Ratingen - 2407085

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In ein Einfamilienhaus an der Fellerstraße brachen im Zeitraum zwischen Dienstag, 16. Juli 2024, gegen 1 Uhr und Samstag, 20. Juli 2024, gegen 23 Uhr bislang unbekannte Täterinnern oder ein. Sie verschafften sich durch eine Tür im Erdgeschoss oder ein Fenster im Keller den Zutritt in die Wohnräumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Zwei bislang unbekannte Täterinnen oder Täter versuchten in der Nacht auf Samstag, 20. Juli 2024, um etwa 3:20 Uhr in einen Kiosk an der Langenberger Straße einzubrechen. Zeuginnen und Zeugen beobachteten, wie ein Auto am Fahrbahnrand vor dem Kiosk hielt und sich daraus zwei dunkel gekleidete Personen zur Eingangstür des Kiosks begaben. Hierbei beschädigten sie sowohl die Tür als auch eine Fensterscheibe. Letztlich gelang es den Täterinnen oder Tätern jedoch nicht, sich Zutritt zum Verkaufsraum zu verschaffen, weshalb sie sich fluchtartig zu Fuß von der Örtlichkeit in Richtung Schmalenhofer Straße entfernten.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

In einem Zeitraum zwischen Mittwoch, 17. Juli 2024, gegen 19 Uhr und Freitag, 19. Juli 2024, gegen 17:40 Uhr drangen bislang unbekannte Täterinnen oder Täter in die Penthouse-Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Bechemer Straße ein. Die Täterinnen oder Täter gelangten gewaltsam durch die Eingangstür in die Wohnräumlichkeiten. Informationen zur entwendeten Tatbeute liegen der Polizei nach ersten Kenntnissen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell