Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever für das Wochenende 31.01.-02.02.2025

Jever (ots)

Kontrolle mit diversen Verstößen Am 01.02.2025 gegen 19:18 Uhr unterzogen Jeveraner Polizeibeamte im Friesenweg in Schortens ein Kleinkraftrad einer Verkehrskontrolle. Zunächst konnte festgestellt werden, dass der Roller mit einem abgelaufenen Kennzeichen aus 2004 ausgestattet war und demnach keine gültige Versicherung bestand. Zusätzlich war der 20jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Eine Blutprobe wurde angeordnet und durchgeführt sowie die Weiterfahrt untersagt. Verkehrsunfallfluchten Am 31.01.2025 in der Zeit von 10:30 Uhr bis 11:15 Uhr ereignete sich in der Menkestraße auf Höhe der Jadestraße in Schortens ein Verkehrsunfall. Der in den dortigen Parkbuchten abgestellte schwarze Audi mit FRI-Kennung wurde dabei mutmaßlich bei erfolglosen Einparkversuchen sowohl auf der Fahrer- als auch auf der Beifahrerseite derart beschädigt, dass ein mittlerer vierstelliger Sachschaden entstand. Der unbekannte Verursacher entfernte sich nach dem Unfall vom Unfallort ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04461/74490 mit der Polizei Jever in Verbindung zu setzen. Am 31.01.2025 in der Zeit von 06:00 Uhr bis 16:10 Uhr ereignete sich in der Langeooger Straße / Helgolandstraße in Schortens ein Verkehrsunfall. Der am Fahrbahnrand abgestellte rote Fiat mit FRI-Kennung wurde dabei durch ein zu nah vorbeifahrendes Kraftfahrzeug derart beschädigt, dass die gesamte Frontschürze abgerissen wurde und ein mittlerer vierstelliger Schaden entstand. Der unbekannte Verursacher entfernte sich nach dem Unfall vom Unfallort ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04461/74490 mit der Polizei Jever in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell