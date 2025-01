Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Raub einer Brille in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 30. Januar 2025 um 15:50 Uhr kam es in der Gökerstraße in Wilhelmshaven zu einem Raub. Die 41-jährige Beschuldigte griff durch das offene Fenster des Pkw des 39-jährigen Opfers und gab diesem eine Ohrfeige. Zeitgleich riss sie dem Opfer die Brille aus dem Gesicht und entfernte sich anschließend mit ihrem Pkw vom Tatort. Hintergrund des Vorfalls sollen finanzielle Unstimmigkeiten gewesen sein.

Das Opfer musste aufgrund der roten Ampel anhalten und hatte das Fenster auf der Fahrerseite teilweise geöffnet. Plötzlich erhielt es durch das geöffnete Fenster einen Schlag ins Gesicht von der Beschuldigten, die mit ihrem Pkw hinter dem Opfer gehalten hatte. Während des Schlags wurde dem Opfer die Brille aus dem Gesicht gerissen. Das Opfer versuchte noch, die Brille mit der linken Hand festzuhalten, wurde jedoch gekratzt und ließ aufgrund des Schmerzes los.

