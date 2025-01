Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss berauschender Mittel

Wilhelmshaven (ots)

Am 30. Januar 2025 um 20:35 Uhr wurde in der Bremer Straße in Wilhelmshaven ein 31-jähriger Mann kontrolliert, wie er einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum führte, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Außerdem führte er den Pkw unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ein Urinvortest verlief positiv auf Kokain und THC. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Für den Pkw bestand darüber hinaus keine Haftpflichtversicherung. Das Kennzeichen war entstempelt. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Pkw-Schlüssel wurden sichergestellt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

