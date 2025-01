Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zeugenaufruf: Brand in Schortens

Wilhelmshaven (ots)

Am 26.01.2025 berichteten wir über einen Brand eines Einfamilienhauses im Steensweg in Schortens. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5957137

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Ermittlungen ergaben sich am Tatort Hinweise auf die Täterschaft. Daher bittet die Polizei erneut darum, sich zu melden, sofern Personen, Fahrzeuge gesehen oder anderweitig verdächtige Umstände, wie das Ertönen eines Rauchmelders, am 25.01.2025 in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 20:30 Uhr bemerkt wurden.

