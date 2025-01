Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des PK Jever für den Zeitraum 24.01. bis 26.01.2025:

Wilhelmshaven (ots)

Einbruchversuch in ein Wochenendhaus auf dem Freizeitgelände Seedeich in Sande

Am Nachmittag des 24.01.2025 wird der Polizei in Jever ein Einbruch in ein Wochenendhaus im Bereich des Freizeitgeländes Seedeich in Sande gemeldet. Vor Ort kann festgestellt werden, dass sich im Zeitraum von ca. 01:30 Uhr bis ca. 02:20 Uhr zwei männliche Personen widerrechtlich auf das tatbetroffene Grundstück begeben haben, um gewaltsam durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zum Objekt der ortsabwesenden Eigentümer zu erlangen. Es bleibt bei einer Versuchstat bei der die beiden Täter durch vorhandene Überwachungskameras videografiert werden konnten. Personen, die sachdienliche Angaben in diesem Zusammenhang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel. 04461-7449-0) in Verbindung zu setzen.

Einbruch in ein Einfamilienhaus im Moorweg in Jever

Am Samstag, den 25.01.2025, teilt das geschädigte Ehepaar, das ein Einfamilienhaus im Moorweg in Jever bewohnt, der Polizei in Jever mit, dass es während einer mehrtätigen Abwesenheit zu einem Einbruch gekommen ist. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Mittwoch, den 22.01.2025 um die Mittagszeit, bis Samstagmittag. Durch gewaltsames Aufhebeln eines Fensters im nicht einsehbaren Gartenbereich des Hauses wird Zugang in das Haus erlangt. Aus dem Haus werden lediglich unbare Zahlungsmittel entwendet. Weiteres Diebesgut kann zunächst nicht festgestellt werden. Personen, die sachdienliche Angaben in diesem Zusammenhang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel. 04461-7449-0) in Verbindung zu setzen.

Brand eines Einfamilienhauses im Steensweg in Schortens

Am Samstagabend, gegen 20:20 Uhr, wird der Rettungsleitstelle Wilhelmshaven/Friesland durch einen aufmerksamen Spaziergänger ein piepender Rauchmelder sowie Feuerschein im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses im Steensweg in Schortens mitgeteilt. Durch das schnelle Eingreifen der Ortsfeuerwehren Schortens und Accum kann der noch in Entstehung befindliche Brand im Haus gelöscht werden, so dass eine Ausbreitung zum Vollbrand und Personenschäden verhindert werden können. Das brandbetroffene Haus ist dennoch aktuell nicht bewohnbar. Die Bewohner des Hauses waren zum Zeitpunkt des Brandes ortsabwesend. Erste Feststellungen der Feuerwehr und Polizei vor Ort ergeben, dass es mutmaßlich eine vorsätzliche Brandstiftung im Objekt vorliegt. Die weiteren Ermittlungen zu den Gesamtumständen dauern an.

Unbefugte Ingebrauchnahme eines Pkw

Gegen 22:00 Uhr am Samstagabend kontrolliert eine Streife der Polizei Jever einen Pkw im Gewerbegebiet in Schortens aufgrund auffälliger Fahrweise und stellt dabei fest, dass es sich dabei um einen Privat-Pkw eines Kunden einer Autowerkstatt handelt. Der 32-jährige Fahrzeugführer und Mitarbeiter der Werkstatt hat diesen Pkw für die private Nutzung in Betrieb genommen und muss sich nun wegen Unbefugter Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeuges in einem Strafverfahren verantworten. Auch der in Kenntnis gesetzte Fahrzeughalter missbilligt das Verhalten des Werkstattmitarbeiters und stellt Strafantrag.

Weiterer Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Mozartstraße in Schortens

Während der Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Mozartstraße in Schortens wird wiederum durch das gewaltsame Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters Zugang in das Objekt erlangt. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Samstagmorgen, 09:00 Uhr, bis in den späten Abend, gegen 23:00 Uhr. Im Inneren des Hauses wird augenscheinlich zielgerichtet nach Diebesgut gesucht. Zu Art und Umfang des Diebesgutes können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an. Personen, die sachdienliche Angaben in diesem Zusammenhang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel. 04461-7449-0) in Verbindung zu setzen.

