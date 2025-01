POL-WHV: Diebstahl auf Friedhof: Bronzestatue und Kupferteile entwendet

Bockhorn (ots) - Am 23. Januar 2025 um 13:00 Uhr kam es in Bockhorn in der Schulstraße, an der Ausfahrt der Bushaltestelle der dortigen Schule, zu einem Unfall. Der 15-jährige Radfahrer bog mit seinem Fahrrad in die Schulstraße nach links ein und übersah dabei den ebenfalls 15-jährigen Fahrer eines motorisierten Zweirades. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer eine leichte Schwellung an der Wange sowie eine ...

mehr