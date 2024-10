Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Unfallflucht - weitere Zeuginnen und Zeugen gesucht

Viersen-Dülken (ots)

Am Sonntag, 27. Oktober, gegen 11.45 Uhr ist eine Radfahrerin gestürzt, weil sie einen Zusammenstoß mit einem Autofahrer vermeiden wollte.

Die 31-jährige Viersenerin war auf dem Neumarkt in Dülken und wollte nach rechts in die St. Martin-Straße einbiegen. Genau von dort kam ein Autofahrer, der nach links auf den Neumarkt abbog. Dieser sei sehr weit links gefahren und habe die Kurve geschnitten, so dass sie ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Bei diesem Ausweichmanöver stürzte sie und wurde leicht verletzt. Der Autofahrer verließ die Unfallstelle, ohne sich um die gestürzte Frau zu kümmern.

Da ein Zeuge sich gemerkt hatte, dass das Auto den Schriftzug eines Taxi-Unternehmens trug, konnte der mutmaßliche Fahrer - ein 53-Jähriger aus Brüggen - schnell ermittelt werden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wird wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallorts ermittelt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht das Verkehrskommissariat nun weitere Zeuginnen oder Zeugen. Ergebnis der bisherigen Ermittlungen ist, dass mehrere Anwohnerinnen und Anwohner des Kreuzungsbereichs den Unfall gesehen haben müssten. Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02162/377-0 mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung zu setzen.

Noch einmal der Hinweis: Wer an einem Unfall beteiligt ist, muss die Feststellung seiner Personalien ermöglichen, um sicherzugehen, dass er oder sie sich nicht strafbar macht. Um Beteiligte oder Beteiligter an einem Unfall zu sein, muss es nicht zwingend zu einem Kontakt gekommen sein. "Beteiligt an einem Verkehrsunfall ist jede Person, deren Verhalten nach den Umständen zum Unfall beigetragen haben kann", sagt die Straßenverkehrsordnung. Deshalb gilt: Immer dableiben. /hei (931)

