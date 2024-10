Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Drei Brände - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Kreis Viersen (ots)

Am Freitagabend bereits hatten Anwohner eines Feldes gegen 20.15 Uhr in Bracht am Christenfeld bemerkt, dass es an Gewächshäusern brennt. Ausgangspunkt waren dort platzierte Spraydosen, die vermutlich angezündet worden waren. Der Eigentümer der Gewächshäuser konnte den Brand selbst löschen. Es entstand ein Sachschade an Folien zur Abdeckung von Feldern.

Ebenfalls am Freitagabend, nämlich gegen 21.30 Uhr bemerkten Passanten ein Feuer in einem leerstehenden Gebäude auf dem Gelände der LVR-Kliniken in Süchteln an der Horionstraße. Bei dem Brand entstand ein Gebäudeschaden.

Eine brennende Mülltonne mitten auf der Hospitalstraße in Kempen entdeckte eine Passantin dann in der Nacht zu Samstag gegen 4.15 Uhr. Jemand hatte die Tonne mittig auf die Straße geschoben und angezündet. Die Tonne verbrannte samt Inhalt vollständig. In allen drei Fällen sucht die Polizei nun Zeuginnen oder Zeugen, die zwischen Freitagabend und dem frühen Samstagmorgen verdächtige Beobachtungen an den jeweiligen Orten gemacht haben. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (929)

