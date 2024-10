Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen/Willich: Mehrere Wohnungseinbrüche - Kripo sucht Zeuginnen und Zeugen

Kempen/Willich (ots)

Am Samstag zwischen 19.10 bis 23.00 Uhr brachen Unbekannte in ein Haus auf der Birkenallee in Kempen ein. Sie öffneten gewaltsam eine rückwärtige Tür und durchsuchten das Haus. Noch steht nicht fest, was die Einbrecher stahlen. Ebenfalls am Samstag, zwischen 15.30 und 20.30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Haus auf der Straße 'Klein-Kempen' in Willich-Wekeln ein. Sie hebelten die Terrassentür auf und stahlen Bargeld und Schmuck. Auf dem 'Langenfelsweg' in Wekeln kam es zwischen Samstag, 18.30 Uhr und Sonntag, 00.15 Uhr zu einem weiteren Einbruch. Auch hier verschafften sich Unbekannte über die Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus und stahlen Schmuck. In Anrath kam es zu einem Einbruch in ein Haus auf der Steinstraße zwischen Freitag, 08.00 Uhr und Sonntag, 01.00 Uhr. Der oder die Unbekannten hebelten die Terrassentür auf und stahlen ebenfalls Schmuck. Das Kriminalkommissariat 2 ermittelt und prüft auch einen möglichen Tatzusammenhang. Zeuginnen und Zeugen, die in allen Fällen Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen können, melden sich bitte über die 02162/377-0. /wg (927)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell