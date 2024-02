POL-SO: Cyberangriff auf die IT-Infrastruktur des Dreifaltigkeits-Hospitals in Lippstadt

Soest (ots) - In einem Supermarkt am Opmünder Weg kam es am gestrigen Tag um 16:45 Uhr zu einem Bandendiebstahl. Drei männliche Täter wurden von einem Polizeibeamten der Polizei Soest in seiner Freizeit dabei beobachtet, wie diese diverse Waren in zwei Rucksäcke sowie eine Tasche verstauten. Sie verließen den Supermarkt über den Eingang, indem Sie auf hereinkommende Kunden warteten. Der Polizeibeamte verfolgte die ...

mehr