POL-SI: 22-Jähriger bei Kradunfall tödlich verletzt - #polsiwi

Siegen (ots) - In der Nacht zu Dienstag (27.08.2024) sind Polizisten gegen 00:20 Uhr in die Haardtchenstraße in Siegen gerufen worden. Nach ersten Erkenntnissen war es in einer Wohnung zu einem lautstarken Streit gekommen. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 42-Jährigen und seine Freundin. Der Mann zeigte sich äußerst aggressiv und beleidigte die Polizisten. Der ...

mehr