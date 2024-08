POL-SI: Umfangreiche Ermittlungen führen zu mehreren Strafverfahren - #polsiwi

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Umfangreiche Ermittlungen führen zu mehreren Strafverfahren

Siegen (ots)

Gleich mehrere Strafverfahren erwarten einen 34-Jährigen aus Siegen. Im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes ergaben sich vor gut zwei Wochen am 11. August Hinweise darauf, dass der 34-Jährige ohne Fahrerlaubnis, Zulassung und mit gestohlenen Kennzeichen auf einem Motorrad unterwegs sei.

Für genauere Ermittlungen begaben sich die Beamten einen Tag später (12. August) in die Heinrichstraße nach Siegen. Vor Ort fanden sie das Motorrad der Marke Honda und nahmen es in Augenschein. Es war zwar zugelassen, jedoch gehörte das angebrachte Kennzeichen in der Vergangenheit auf ein Motorrad der Marke Suzuki. Trotz Außerbetriebsetzung befand sich am Kennzeichen ein amtliches Siegel, das wiederum von einem anderen Fahrzeug stammt. Motorrad und Kennzeichen wurden sichergestellt.

Mit dem Ziel, weitere Beweismittel aufzufinden, regte die Polizei bei der Staatsanwaltschaft Siegen einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 34-Jährigen an. Nach der richterlichen Anordnung wurde der Beschluss noch am 12. August vollstreckt.

Im Rahmen der Durchsuchung fanden die Beamten Betäubungsmittel und Böller polnischen Ursprungs ohne Typenkennzeichnung. Alle Gegenstände wurden sichergestellt.

Die Ermittlungen werden durch das Verkehrskommissariat in Siegen sowie die Kriminalpolizei geführt.

