Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer

Bundenthal (ots)

Am Samstagmittag, dem 09.09.2023, gegen 13:15 Uhr kam es auf dem Radweg, kurz nach der Ortschaft Bundenthal, in Fahrtrichtung Nieder-schlettenbach, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Radfahrern. Bei dem Verkehrsunfall wurde ein Radfahrer von einem anderen überholt, wobei es zum Kontakt der Reifen beider Beteiligten kam. Durch diesen Kontakt stürzten sodann beide Radfahrer zu Boden. Kurz nach dem Verkehrsunfall verließ der unfallverursachenden Radfahrer, gemeinsam mit seiner ebenfalls vor Ort befindlichen weiblichen Begleitung, die Unfallörtlichkeit, ohne seine Personalien zu hinterlassen sowie sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der noch vor Ort befindlichen gestürzte Radfahrer erlitt durch den Verkehrsunfall mehrere nicht lebensbedrohliche Verletzungen. An dessen Fahrrad (Pedelec) entstand Sachschaden i.H. von ca. 400,00 Euro. Der flüchtige Radfahrer wurde von Zeugen wie folgt beschrieben: ca. 60 Jahre alt, kräftig, ca. 175cm groß, trug ein blaues T-Shirt sowie eine blaue kurze Hose. Wer hat den Unfallhergang beobachtet und kann Angaben zum unfallverursachenden Radfahrer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen. /pidn

