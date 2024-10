POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Mann verletzt sich im Rathaus selbst mit Messer

Kempen/Willich (ots) - Am Samstag zwischen 19.10 bis 23.00 Uhr brachen Unbekannte in ein Haus auf der Birkenallee in Kempen ein. Sie öffneten gewaltsam eine rückwärtige Tür und durchsuchten das Haus. Noch steht nicht fest, was die Einbrecher stahlen. Ebenfalls am Samstag, zwischen 15.30 und 20.30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Haus auf der Straße 'Klein-Kempen' in ...

