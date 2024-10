POL-SO: Vermisster 11-jähriger Junge

Lippstadt-Benninghausen (ots) - Die heute veröffentlichte Fahndung nach dem 35-jährigen Günes C. wird hiermit zurückgenommen. Herr C. ist wohlbehalten in seiner Wohngruppe in Lippstadt-Benninghausen wieder angekommen. Vorher wurde er in Lippstadt aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung von einer Zeugin erkannt. Diese hat dann die Polizei informiert. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche. Hinweis für die Medienvertreter: Das mit der Fahndung ...

