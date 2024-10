POL-SO: Vermisste Person wieder da

Lippstadt-Benninghausen (ots) - Seit gestern Abend 22:00 Uhr nicht zu seinem Wohnverbund in Lippstadt-Benninghausen zurückgekehrt ist der 35-jährige Günes C. Herr C. ist dringend auf Medikamente angewiesen. Herr C. wird wie folgt beschrieben: - 176 cm groß - Glaze oder sehr kurze, schwarze Haare - braune Augen - stark übergewichtig - aktuelle Bekleidung ist unbekannt. Wer Herrn C. antrifft sollte sofort die 110 anrufen. Hinweis für die Medienvertreter: Das angehängte ...

mehr