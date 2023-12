POL-PDMT: Rauchentwicklung bei einer Fertighaus Firma in Neunkhausen

Montabaur (ots) - Am Sonntag, dem 10.12.2023, kam es in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 19:00 Uhr zum Aufbruch eines PKWs mit anschließendem Diebstahl von Winterreifen. In dieser Zeit stand der PKW der Marke Range-Rover verschlossen auf einem Firmengelände im Südring in 56412 Ruppach-Goldhausen. Durch bislang unbekannte Täter wurde die hintere rechte Seitenscheibe ...

mehr