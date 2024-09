POL-EU: Einbruch in Reihenhaus

Zülpich (ots) - Am Sonntag (22. September) klingelte gegen 1.30 Uhr ein Unbekannter an der Haustür einer 73-Jährigen in der Bergheimer Straße in Zülpich und fragte die Frau nach Bargeld für ein Taxi. Die 73-Jährige schloss daraufhin die Haustür und begab sich zu ihrer Geldbörse. Als sie die Haustür mit der Geldbörse in der Hand wieder öffnete, wurde diese aufgestoßen. Drei maskierte Unbekannte liefen in die ...

mehr